В Одессе правоохранители разоблачили 4-х таможенников в незаконной легализации иномарок

В Одессе правоохранители разоблачили 4-х таможенников в незаконной легализации более 400 автомобилей, импортированных в Украину.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой при содействии внутренней безопасности ГФС и пограничников разоблачили работников Одесской таможни. В частности, четверо таможенников подозреваются организации схемы незаконной легализации автомобилей.

«Правоохранители установили, что четверо работников таможни с февраля по предварительному сговору с коммерсантами и оценщиками имущества оформляли импортные машины по цене значительно меньшей рыночной. По этой схеме с февраля злоумышленники ввезли в Украину более 400 автомобилей», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что от этой сделки государственный бюджет ежемесячно терял более 13 млн грн.

По данным пресс-службы, во время обысков, проведенных 1 апреля в служебных помещениях таможенной службы, офисах коммерсантов и экспертов, сотрудники СБУ изъяли документы, печати иностранных и украинских компаний, электронные носители информации, свидетельствующие об осуществлении сделки при оформлении иномарок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.