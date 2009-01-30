Россия намерена отказаться от кооперации с авиаотраслью Украины

Россия планирует максимально отказаться от кооперации с предприятиями авиационной отрасли Украины.

Об этом сообщает российская газета «Коммерсант» в номере от 30 января.

В частности, сообщается, что государственная корпорация "Ростехнологии" в ближайшее время намерена подписать соглашение сроком до 2012 года с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), предполагающее перенос производства комплектующих для российских самолетов с зарубежных предприятий на российские.

"В рамках соглашения запланирован перенос производства комплектующих с зарубежных предприятий на российские. До конца апреля стороны должны подготовить перечень конкретных мероприятий", - пояснил собеседник газеты. По его словам, в соглашении фигурирует более 50 предприятий "Ростехнологий", работающих в области двигателестроения, приборостроения, а также разработки и производства материалов, используемых в авиации.

В ОАК не скрывают, что совместные планы с "Ростехнологиями" затронут в первую очередь украинских смежников. По словам официального представителя ОАК, сейчас корпорация ведет переговоры с украинскими поставщиками о заключении долгосрочных соглашений (на пять-семь лет). "Если с ними не удастся договориться, будут рассматриваться альтернативные варианты — либо закупка этих комплектующих у других зарубежных поставщиков, либо организация производства на территории России", - утверждает он. При этом в ОАК отказались сообщить изданию, о каких именно украинских предприятиях идет речь, уточнив только, что они работают "в области производства двигателей, шасси, гидроагрегатов и других покупных комплектующих изделий". Ежегодный объем заказов этих смежников в ОАК оценили в "несколько миллиардов рублей".

Также издание отмечает, что до этого времени российские авиапроизводители активно сотрудничали с запорожским ОАО "Мотор Сич" (выпускает авиадвигатели для вертолетов "Ми" и "Ка", самолетов Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, Ту-334, самолетов-амфибий Бе-200), киевским авиазаводом "Авиант" (производство крыла), киевским АНТК имени Антонова (разработчик конструкторской документации по Ан-148), днепропетровским ОАО "Южмаш" (производитель шасси) и Харьковским авиазаводом (поставщик комплектующих). Сотрудничество с ОАК идет в основном по ближнемагистральному самолету Ан-148 (на 69% самолет состоит из российских комплектующих и на 31% — из украинских). В ноябре 2005 года АНТК имени Антонова передал права на производство Ан-148 Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу, однако в серийное производство он пока не запущен.

В свою очередь, гендиректор ОАО "Мотор Сич" Вячеслав БОГУСЛАЕВ уверен, что угрозы российских авиастроителей отказаться от кооперации с украинскими смежниками — способ давления на последних. "Это старый прием шантажа, используемый с целью понижения цены на нашу продукцию. Но других двигателей россиянам взять просто негде", - уверен он. Перенос же производства авиадвигателей в Россию, по его мнению, "технически невозможен", в том числе по финансовым причинам. "Каждый самолет имеет сертификат, в котором указаны все комплектующие. Чтобы что-то поменять, придется получать новый документ, а это займет два-три года и обойдется в 18-30 млн. дол.", - сказал В.БОГУСЛАЕВ.