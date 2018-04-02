Транспортный сбор - отменить нельзя платить

Автомобиль не только роскошь, но, как выяснилось в нынешней ситуации, и большая проблема. Средство передвижения с учетом финансового кризиса становится для некоторых непосильной ношей, причем она зависла на и так «больной» спине. Украинским законодательством вряд ли можно удивить рядового украинца, которой привык к «забывчивости» властей прописать пару статей, заботясь о «ближнем». Но некоторые догмы закона все же могут спровоцировать, пусть по-украински слабовато, но возмутиться. На сей раз радость власть уготовила для любителей «быстрой езды». Но нужно еще разобраться – верный это или не верный ход управленцев. 10 января вступила в силу новая редакция Закона Украины "О налоге с собственников транспортных средств". Как результат, транспортный сбор с легковых автомобилей увеличен в несколько раз. Естественно, такая непопулярная мера в условиях кризиса была воспринята в штыки не только автолюбителями, но и естественно политоппозицией. Кабмин достаточно оперативно отреагировал на шквал критики и уже 22 января первый вице-премьер Александр Турчинов поручил разработать проект изменений в законодательство, предполагающий снижение ставки транспортного сбора. Автолюбители поспешили с облегчением вздохнуть. Однако, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей Терёхин советует владельцам автомобилей быть готовыми платить транспортный сбор в его нынешнем объеме.

Деньги, «закатанные» в асфальт, должны возвращать те, кто по нему ездит

В своем комментарии УНИАН С.Терехин резонно напомнил, что «Укравтодор», который в меру своих сил осуществляет строительство и ремонт украинских автодорог, привлекает для этих целей кредиты, в том числе и от зарубежных финансовых структур. «Да, «Укравтодор» получил в 2004 году кредит от Morgan Stanley в размере более 930 миллионов долларов, на эти деньги было построено несколько трасс, в частности, «Киев-Одесса», дорога от Ривне до Львова и другие. Деньги были уложены в асфальт, по которому мы сейчас ездим, и по кредитам нужно платить. Я не специалист, чтобы оценивать качество работы «Укравтодора», но работа была выполнена», - отметил депутат. Только в этом году, по его словам, «Укравтодор» должен выплатить 8 млрд. грн. по взятым ранее кредитам. При этом увеличение поступлений от повышения транспортного сбора ожидается в 2009 году в объеме 6 млрд. грн.

По его мнению, жизненно необходимо обеспечить финансирование дорожных работ в текущем году. «Выйдите на улицу и посмотрите, что творится на наших дорогах. Кроме того, нам необходимо финансировать реконструкцию и строительство автодорог в рамках подготовки к Евро-2012», - сказал С.Терехин. Между тем, он отметил, что кроме транспортного сбора «Укравтодор» имеет и другие источники финансовых поступлений – акциз на автомобили, импортные пошлины и государственные дотации.

С.Терехин не исключил возможности снижения транспортного сбора как по инициативе самого Кабмина, так и в связи с принятием недавно зарегистрированного в ВР законопроекта (№ 3030-1), которым также предусматривается снижение новых ставок.

Кому, на сколько и за что

Критики повышения транспортного сбора особенно налегают на тот факт, что владельцы старых советских автомобилей, таких, как «Волга» или УАЗик, будут просто не в состоянии платить по новым тарифам. Они считают противоречащим здравому смыслу попытки заставить владельца автомобиля, рыночная стоимость которого приближается сегодня к 1 тысяче долларов, платить за него ежегодный транспортный сбор в размере 20% стоимости самого транспортного средства.

Так, владелец «Волги» с объемом двигателя в 2,4 литра по новым ставкам будет платить 1 тысячу 800 гривень, тогда как раньше он платил 240 гривень. При этом отметим, что для многих украинцев автомобиль становится важным средством выживания в условиях экономического кризиса. С этим трудно спорить, действительно, нелегко себе представить, что пожилой сельский житель, использующий не менее «пожилой» УАЗик исключительно для доставки на базар овощей со своего огорода, сможет позволить себе такие траты.

Что касается других категорий автомобилей, то вот как выглядят новые ставки транспортного сбора на них:

До 1 тыс. куб. см - 3 гривни за 100 куб. см.

От 1 тыс.1 куб. см до 1500 куб. см - 5 гривень за 100 куб. см

От 1 тыс. 501 куб. см до 1 тыс. 800 куб. см - 7 гривень за 100 куб. см.

Владельцы автомобилей с объемом двигателя от 1 тыс. 801 куб. см до 2 тыс. 200 куб. см будут платить 10 гривень з 100 куб. см.

А вот для тех, кого угораздило приобрести авто с объемом двигателя от 2 тыс. 201 куб. см до 3000 куб. см ставка составит аж 75 грн. за 100 кубиков.

За автомобиль с объемом свыше 3 тыс. куб. см. платить придется 120 гривень за 100 куб. см.

Комментируя призывы снизить транспортный сбор для автомобилей с объемом свыше 2,2 литра, С.Терехин отметил, что, те, кто это делает, забывают о том, что именно в этом сегменте находится наиболее престижные и дорогие автомобили.

(Согласно законопроекту № 3030-1, инициированному народными депутатами от КПУ Петром Симоненко и Адамом Мартынюком, ставки транспортного сбора на автомобили с объемом двигателя 2,2-3 литра необходимо снизить до 25 грн. за 100 куб. см, а для автомобилей с объемом свыше 3-х литров до 45 грн. за 10 куб. см)

«Внося изменения в Закон Украины "О налоге с собственников транспортных средств" мы не трогали автомобили с объемом двигателя до 2,2 литра. Но получилось так, что старые «Волги», УАЗик и РАФики, которые составляют около 1% всех автомобилей, находящихся в собственности украинских граждан, попали в тот же раздел, что и новые престижные иномарки. Возникает вопрос, что с этим делать - моя позиция заключается в том, что, если эти «халабуды» ездят по Украине и травят все вокруг, так как они не отвечают требованиям к выбросам углекислых газов даже по стандартам Евро-1, то они должны платить или не ездить», - убежден народный депутат.

Он напомнил, что в Евросоюзе сейчас отказываются от так называемого транспортного сбора, но облагают налогом выбросы СО2. «Средняя ставка по Европе для автомобилей, которые не имеют катализаторов, будет составлять около 5 тыс. 250 гривень в год. Идея простая, кто больше загрязняет окружающую среду, тот больше платит, так поступают в Европе и США», – убежден С.Терехин.

В то же время, по его мнению, к автомобилям с небольшим объемом двигателя в Украине сохранился весьма демократичный подход. Так, по информации собеседника агентства, владелец Volkswagen «Роlo» с объемом 1,4 литра должен платить согласно европейским нормам сумму эквивалентную 3 тыс. 196 грн., тогда как по украинским ставкам его ежегодный транспортный сбор будет составлять всего 70 грн.

По мнению инициаторов повышения транспортного сбора, одной из основных целей увеличения ставок является улучшение экологической ситуации на дорогах Украины. «Если загрязняете атмосферу – платите больше. Это распространяется на весь автотранспорт за исключением машин «Скорой помощи», пожарных автомобилей, школьных автобусов, комбайнов, тракторов и т. п.», - добавил С.Терехин.

В заключение народный депутат поделился собственным опытом: «У меня Mercedes Е-320, раньше я за него платил 500 грн. в год и это не правильно, теперь я буду платить в 12 раз больше и это нормально. Если я имею возможность выложить 70 тысяч долларов за машину, то я найду деньги, чтобы заплатить за нее транспортный сбор».

Автомобилисты "за" объединенный отпор

Проанализировав комментарий депутата, приходишь к мысли – вроде все верно. Но стоит вспомнить о второй стороне «в деле». Так, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко считает, что увеличение транспортного сбора преследует единственную цель – погасить долги «Укравтодора» за счет автомобилистов. «Получается, что все автолюбители Украины должны срочно сброситься, чтобы вернуть для «Morgan Stenley» срочно понадобившиеся деньги. А Верховной Раде досталась неприглядная роль рэкетира, который выбивает для них с народа Украины долг», - убежден глава ВААИД.

Вместе с тем он не отрицает необходимость строительства в Украине новых дорог и реконструкции старых. «Но украинские автолюбители имеют право знать, как и куда тратятся их деньги. И почему бы сейчас вместо «Укравтодора» не создать новую организацию, которой и поручить развитие и ремонт дорожной сферы Украины под жестким контролем общественности - клуба автолюбителей, например. Сразу оговорюсь, что Ассоциация, которую я представляю, никоим образом не претендует на участие в таком контроле», - отмечает О.Назаренко.

В том, что транспортный сбор был повышен только для автомобилей с объемом двигателя свыше 2,2 литра, он видит попытку разделить автомобилистов на два лагеря. При этом 95% автомобилистов при интерактивном опросе на одном из телеканалов высказались против повышения транспортного сбора. «Автомобилисты поняли, что власть применяет классический римский принцип «разделяй и властвуй» – сегодня придушат налогами одних, а завтра возьмутся за других. И попытки власти в испуге срочно немного смягчить грабительские ставки транспортного сбора для некоторых категорий автолюбителей (например, авто происхождением из СНГ) - заявление вице-премьера и внесённый законопроект №3030 - сильно смахивают на очередную попытку расколоть ряды автомобилистов», - считает глава ВААИД.

По его мнению, необходимо полностью отменить транспортный сбор как неэффективное средство для привлечения денег на строительство дорог - Верховной Раде следует отменить транспортный сбор и ввести дополнительную составляющую в цену бензина, как это сделано в США. По данным ВААИД, налог на содержание и развитие дорог в США составляет 18,3 цента за галлон бензина и 24,4 цента за галлон дизельного топлива. «Если мы пойдем по американскому пути, тогда, кстати, вносить свою лепту в ремонт дорог будут не только украинские автолюбители, но и многочисленные транзитные автомобили из других стран, также колесящие абсолютно бесплатно по дорогам Украины», - подчеркивает О.Назаренко.

На что надеяться?

На то, что транспортный отменят, наверное, никто и не надеется. Не отменили в более благополучные времена, тем более не отменят сейчас. А вот на снижение транспортного сбора надежда, все-таки, остается, как никак, но это пообещал первый вице-премьер Александр Турчинов. 22 января он поручил разработать проект изменений в законодательство относительно снижения ставки транспортного сбора. Вице-премьер также заявил, что по действующим ставкам, вступившим в силу 10 января, транспортный сбор взиматься не будет. Так что шанс насладиться видом рычащего и плюющегося выхлопными газами шедевра советского автопрома - ГАЗ-24 «Волга» нам еще неоднократно представится.

Тем не менее, остается без ответа один очень важный вопрос – что же будет с нашими дорогами? История с транспортным сбором сделала достоянием широкой общественности гигантские долговые обязательства «Укравтодора» и это на фоне ужасающего состояния дорог, даже в столице. Но, ехать нужно – ни ухабины Вам, ни…

Петр Черных (УНИАН)