"Золотые унитазы": Укрзализныця хочет купить вагонные туалеты по миллиону за штуку - СМИ

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 30 марта объявила тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн гривень.

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Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Планируют заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн гривень.

Зимой железная дорога пыталась купить грузовые полувагоны по сопоставимой цене 999 600 гривень.

В долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет 40 тысяч долларов.

За такую сумму можно купить квартиру в новостройке в Киеве, новый двухэтажный коттедж на Киевщине или автомобиль Toyota Camry Premium, отмечает издание.

Участники тендера должны предложить туалеты, которые имеют "положительный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины".