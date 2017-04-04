"Золотые унитазы": Укрзализныця хочет купить вагонные туалеты по миллиону за штуку - СМИ
В долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет 40 тысяч долларов.
Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 30 марта объявила тендер на закупку запасных частей пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн гривень.
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Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".
Планируют заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн гривень.
Зимой железная дорога пыталась купить грузовые полувагоны по сопоставимой цене 999 600 гривень.
В долларовом эквиваленте стоимость одного туалета составляет 40 тысяч долларов.
За такую сумму можно купить квартиру в новостройке в Киеве, новый двухэтажный коттедж на Киевщине или автомобиль Toyota Camry Premium, отмечает издание.
Участники тендера должны предложить туалеты, которые имеют "положительный опыт эксплуатации системы не менее 3 лет на железных дорогах Украины".