Черновецкий: распоряжение о снижении тарифов на проезд подписано

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что подписал распоряжение Киевской городской государственной администрации о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, но их введение зависит от скорости регистрации документа в Министерстве юстиции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на своем брифинге.

«Я подписал распоряжение, как я вам и обещал, как киевлянам обещал, и бабушкам моим любимым, и тарифы на транспорт будут снижены. Как только в Минюсте их подпишут», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он высказал надежду, что это произойдет в течение нескольких часов.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза.

11 декабря Антимонопольный комитет Украины принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте в отношении Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпасстранса".

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ тогда заявил, что считает данное решение АМК популизмом.

16 декабря Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» на протяжении 10 дней снизить тарифы на проезд в коммунальном транспорте.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое прошло при участии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января 2009 года стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

Тогда мэр сказал, что соответствующее решение должна принять сессия Киевсовета 22 января. Однако этот вопрос даже не был внесен в повестку дня сессии. Как сообщил заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, вопросы уменьшения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте депутаты Киевсовета планируют рассмотреть в феврале, когда будет утверждаться бюджет столицы на 2009 год.

В связи с этим АМК 23 января назначил новое заседание на 2 февраля, на котором предусмотрено принять окончательное решение по делу приведения киевской городской властью тарифов на проезд в общественном транспорте столицы “к экономически обоснованному уровню”.

Согласно сообщению АМК, если к дате заседания транспортные тарифы не будут снижены, комитет примет предусмотренное законодательством решение обязать городские власти привести стоимость проезда к экономически обоснованному уровню и применит к коммунальным перевозчикам штрафные санкции, которые могут составлять до 10% их годовой выручки.