Решение о повышении грузовых ж/д тарифов на 25% пока не принято – Омелян

Решение о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 25% в текущем году, инициированное государственным железнодорожным холдингом "Укрзализныця", пока еще не принято.

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"О повышении тарифов сейчас нет никаких разговоров вообще, поскольку говорить не о чем. Нет оснований, обоснований, цифр о том, что это даст для экономики страны, для бизнеса, каков будет эффект от повышения тарифов и куда пойдут деньги", - сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе интернет-конференции.

Омелян также подчеркнул, что руководство "Укрзализныци" не имеет виденья, в каком направлении реформировать компанию и до сих пор не представило стратегию развития предприятия.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года тарифный комитет Мининфраструктуры согласовал предложенное в проекте финансового плана "Укрзализныци" повышение тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году на 25%. Участники рынка выступают против повышения тарифов и предлагают правительству создать независимый орган, который занимался бы политикой тарифообразования на транспорте.

В начале февраля Государственная регуляторная служба отказалась согласовывать приказ Министерства инфраструктуры о повышении железнодорожных тарифов на 25%, называя это необоснованным решением, однако допустила индексацию тарифов.

Для поиска компромисса по формированию ж/д тарифов Государственная регуляторная служба инициировала создание специальной рабочей группы с участием представителей бизнеса.