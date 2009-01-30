Вопрос руководства Ильичевского порта должен решать суд

Одесса. 30 января. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает трудовой коллектив и бывшего руководителя Ильичевского торгового морского порта Геннадия СКВОРЦОВА в случае несогласия с увольнением решать этот вопрос в суде, а не силовыми акциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня на пресс-конференции в Одессе, комментируя массовые акции протеста портовиков, которые проходят 29-30 января в знак протеста против увольнения Г.СКВОРЦОВА.

«Если претензии или у коллектива, или у старого директора, - они могут это урегулировать в судебном порядке, как это происходит во всех цивилизованных странах, но силовые акции, наподобие того, что происходило в Южном, повторяться не должны», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя вчерашнюю акцию протеста, которая проходила из-за увольнения старого и назначения нового директора порта, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что заместитель министра транспорта и связи Украины прибыл в Ильичевск, а милиция, согласно письму министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО, оказывала ему помощь в исполнении государственных функций.

«Он прибыл на территорию порта для назначения нового руководителя. Там действительно был пикет в количестве одной тысячи человек на проходной», - сказал руководитель МВД, отметив при этом, что представители трудового коллектива вместе с представителями министерства, местной власти зашли в портуправление, где «долго обсуждали этот вопрос. Фактически до ночи велись переговоры».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, во время этого пришлось долго ждать поступления нового экземпляра о назначении руководителя порта, поскольку, как утверждал заместитель министра транспорта, предыдущий экземпляр у него «якобы украли».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, на 6 часов утра сегодня новоназначенный директор находится на рабочем месте.