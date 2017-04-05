Омелян считает необоснованной цену в миллион гривень за туалет для поездов УЗ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает необоснованной ожидаемую цену закупки акционерной госкомпанией "Укрзализныця" туалетов для пассажирских поездов, в связи с чем компании необходимо разъяснить порядок формирования данной цены.

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"Думаю, что "Укрзализныця" должна объяснить обществу, на чем формируется эта цена (цена закупки комплектов туалетов – УНИАН), какова себестоимость этой продукции, почему эти лоты сформированы таким образом… У меня есть свое мнение. В то же время я не хочу, чтобы появилось очередное обвинение со стороны Кабмина в том, что я что-то передергиваю, пусть "Укрзализныця" объяснит. Считаю, что эта цена необоснована", - сообщил министр в ходе интернет-конференции.

Он подчеркнул, что в технической документации объявленного госкомпанией соответствующего тендера "скрывается много интересных вещей".

Как сообщал УНИАН, 30 марта филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" объявил через площадку электронных торгов ProZorro тендер на закупку 250 комплектов туалетов для пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн грн, аукцион запланирован на 9 июня.

Таким образом, филиал планирует заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн за один комплект, что в долларовом эквиваленте составляет 40 тыс. долл.

"Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 млрд грн, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности – чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 млн грн.