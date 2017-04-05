Депутаты упростили автоперевозки со Швейцарией

Верховная Рада ратифицировала протокол между украинским правительством и Швейцарским федеральным советом об упрощении осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между странами.

Читайте такжеРада одобрила упрощение грузоперевозок между Украиной и Венгрией

За принятие соответствующего закона «О ратификации протокола между Кабинетом министров Украины и Швейцарским федеральным советом о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кабинетом министров Украины и Швейцарским федеральным советом о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 30 октября 2000 года и протокола к Соглашению» проголосовали 232 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, докладывая по законопроекту №0137, что соглашение позволит развивать сотрудничество в области международных автомобильных перевозок.

«После вступления протокола в силу будет обеспечен надежный международно-правовой механизм для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между двумя странами, развития сотрудничества в области международных автомобильных перевозок и налаживания деловых связей», - подчеркнул Лавренюк.

Как отмечается в тексте международного договора, который ратифицировала Рада, Украина и Швейцария упрощают международные автомобильные перевозки и транзит между странами.

"Перевозчики стран имеют право временно ввозить пустой или полный автомобиль на территорию другой страны без разрешений с целью перевозки грузов. Также стороны договора обязуются не устанавливать для транспортных средств большие ограничивающие условия по размеру и весу, чем для транспортных средств, зарегистрированных в их странах", - отмечается в тексте международного договора.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года Министерство инфраструктуры Украины провело переговоры со Швейцарией о либерализации грузовых автоперевозок между странами и договорилось о подписании соответствующего соглашения.