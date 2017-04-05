В "Укравтодоре" назвали среднюю стоимость ямочного ремонта

Средняя стоимость ямочного ремонта в Украине в 2016 году составила 309 грн/кв. м. Об этом сообщил председатель «Укравтодора» Словамир Новак, передает «Главком».

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По его данным, больше всего денег на ремонт дорог удалось получить от международных финансовых организаций – 361,5 млн грн. Еще 232,8 млн грн дорожники получили за счет кредитных средств, привлеченных под гарантии правительства в течение прошлых лет. Из местных бюджетов на ремонт дорог потратили 4,4 млн грн, из общего фонда госбюджета – 23,3 млн грн.

Кроме этого, на капремонт дорог общего пользования освоено 1,5 млрд грн, на текущий ремонт и содержание дорог – 11,1 млрд грн.

Новак подчеркнул, что гарантийный срок эксплуатации отдельных участков дорог, где выполнен текущий ремонт, составляет два-три года.

Сейчас специалисты государственного предприятия «Дорцентр» обследуют автодороги, на которых в прошлом году проводились ремонтно-строительные работы.

Как сообщал УНИАН, дорожники в период с 1 января до 30 марта текущего года ликвидировали 875 тыс. кв. м ям и выбоин на более 8,9 тыс. км автомобильных дорог, что почти в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян отметил, что «Укравтодор» планирует в текущем году ликвидировать ямы и выбоины на 30 тыс. км украинских автодорог за предусмотренные в государственном бюджете средства на эти цели.

В планах правительства в 2017 году увеличить финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.

По данным "Укравтодора", около 95% автодорог в Украине требуют ремонта или реконструкции, а ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается минимум в 60 млрд грн.

В 2018 году в Украине планируется запуск дорожного фонда, призванного обеспечить достаточное финансирование дорожной инфраструктуры.