"Укрзализныця" объяснила закупку вагонных туалетов стоимостью более миллиона за штуку

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" защищает законность процедуры проведения тендера по закупке 250 комплектов туалетов для пассажирских вагонов на ожидаемую сумму около 270 млн грн, подчеркивая, что стоимость одного комплекта туалетов в 1 млн грн сформирована на основе мониторинга цен производителей и может снизиться в ходе аукциона.

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«Укрзализныця не устанавливает цену на вакуумные туалетные комплексы закрытого типа - ее формируют производители этого оборудования. В объявлении о проведении открытых торгов в системе Prozorro ожидаемая стоимость указана именно на основании мониторинга ценовых предложений производителей», - сказано в сообщении пресс-службы компании.

Так, в пресс-службе отмечают, что ряд производителей предлагают следующие цены на туалетные комплексы закрытого типа: «МДС» - 1,07 млн грн с НДС, «НПП «Рост» - 1,21 млн грн с НДС, ПЕСА «Быдгощ» - 1,29 млн грн с НДС, тогда как аналоги иностранного производства стоят в среднем 1,3 млн грн.

В сообщении отмечается, что аналогичные туалетные комплексы функционируют в самолетах, а также устанавливаются при строительстве новых пассажирских вагонов Крюковского вагоностроительного завода и при выполнении капитально-восстановительного ремонта вагонов в условиях Днепропетровского и Харьковского заводов.

В пресс-службе отмечают, что данные туалеты более экологические и современные, нежели обычные туалеты открытого типа, а срок службы новых туалетов составляет более 20 лет.

«Для пассажиров преимущества очевидны - санитарные комнаты во время движения поезда и остановок работают постоянно, не закрываются в санитарных зонах. В плацкартных вагонах, которыми пользуется большое количество людей, «Укрзализныця» для повышения сервиса решила установить такие комплексы впервые», - добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что замена туалетов на современные туалетные системы будет осуществлена в ходе комплексно-восстановительного ремонта 250 плацкартных вагонов на мощностях украинских заводов.

Также в пресс-службе сообщили, что в прошлом году «Укрзализныця» неоднократно объявляла торги на закупку таких туалетных комплексов для купейных вагонов, однако торги на их закупку не состоялись именно из-за отсутствия участников по причине установления компанией слишком низкой ожидаемой стоимости закупки на уровне 910 тыс. грн с НДС.

В пресс-службе напомнили, что электронная система закупок функционирует таким образом, что участник, цена предложения которого выше ожидаемой стоимости закупки, не имеет возможности подать заявку на участие в тендере.

Как сообщал УНИАН, 30 марта филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" объявил через площадку электронных торгов ProZorro тендер на закупку 250 комплектов туалетов для пассажирских вагонов на ожидаемую сумму 269,85 млн грн, аукцион запланирован на 9 июня.

Таким образом, филиал планирует заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн за один комплект, что в долларовом эквиваленте составляет 40 тыс. долл.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал необоснованной ожидаемую цену закупки акционерной госкомпанией "Укрзализныця" туалетов для пассажирских поездов, в связи с чем компании необходимо разъяснить порядок формирования данной цены.

Экологически чистый туалетный комплекс закрытого типа - сложный технический комплекс, который состоит из: двух унитазных блоков, электронной панели управления данного комплекса с сенсорной кнопкой смыва, компрессора, ресивера, двух баков по накоплению отходов и других деталей. Кроме того, в комплект входит пол и комплект креплений для пола, унитазов и баков.