Прописан под одного производителя: АМКУ обязал "Укрзализныцю" изменить условия тендера по закупке дизельных поездов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по итогам рассмотрения жалобы Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) на нарушения законодательства обязал акционерную госкомпанию "Укрзализныця" изменить условия тендера на закупку шести трехвагонных пассажирских дизель-поездов на общую сумму свыше 1 млрд грн.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

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«По информации заявителя (КВСЗ – УНИАН), требования технического задания выписаны заказчиком («Укрзализныцей» – УНИАН) таким образом, что им соответствует продукция исключительно одного производителя – «ПЕСА» (Польша). Результат: жалобу удовлетворили и обязали заказчика внести изменения в техническое задание», – написала Загребельская.

При этом она не уточнила, какие именно изменения должны быть внесены в техническое задание, отметив лишь, что они имеют отношение к количеству мест и типу вагонов.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель наблюдательного совета Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) Владимир Приходько в открытом письме заявил, что «Укрзализныця» выписывает условия в тендерах на закупку вагонов под польских производителей вместо украинских. В частности, в письме подчеркивалось, что в тендере на закупку 6 трехвагонных дизель-поездов прописаны конкретные технические характеристики рельсовых автобусов производства польской компании Pesa, что фактически делает невозможным участие в конкурсе отечественного производителя.

В своем обращении вагоностроитель подчеркивал, что в случае победы в тендере польского производителя отечественные машиностроители лишатся крупного заказа, что повлечет сокращение рабочих мест более чем на 60 отечественных предприятиях, задействованных по кооперации в изготовлении украинского дизель-поезда.

Позже в пресс-службе «Укрзализныци» сообщили со ссылкой на итоги внутренней проверки, что признаков дискриминации участников тендера в технической документации на закупку данных поездов нет.

7 марта «Укрзализныця» объявила конкурс на закупку 6 трехвагонных дизель-поездов, ожидаемая стоимость закупки составляет 1,06 млрд грн.

Кроме того, в январе «Укрзализныця» объявила 8 тендеров на закупку 3 тыс. грузовых вагонов с поставкой до 30 июня. При этом вагоностроители отмечали, что ожидаемая цена закупки вагонов ниже себестоимости производства вагона, в связи с чем они не смогут принять участие в тендерах, если не будет проведена корректировка бюджета закупки грузовых вагонов в сторону увеличения. Позже все эти тендеры были отменены самой "Укрзализныцей", так как ни один производитель не подал заявку на участие.