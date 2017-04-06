Саудовская Аравия хочет построить в Украине портовый терминал – Мининфраструктуры

Государственная компания Саудовской Аравии SALIC (Saudi Agricultural & Livestock Investment Company), планирует построить в Украине портовый терминал, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

При этом пресс-служба не уточнила стоимость будущего проекта и ориентировочные сроки его реализации.

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Согласно сообщению, украинская сторона обсудила с Саудовским фондом развития и Публичным инвестиционным фондом Королевства Саудовская Аравия вопрос доступа к дешевым кредитным средствам и портфельные инвестиции.

Кроме того, Украина и Саудовская Аравия заинтересованы в активизации сотрудничества в управлении портовым хозяйством, контейнерными терминалами, обучении и повышении квалификации моряков.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия отмечало, что Украина намерена активизировать экономическое сотрудничество с Саудовской Аравией в аграрной сфере, способствовать привлечению инвестиций из этого государства в отечественные отрасли животноводства и рыболовства. Украина также заинтересована в активизации сотрудничества с Саудовской Аравией в сферах энергетики, авиационно-космической промышленности, торговли, образования, медицины и туризма.