«Визз Эйр Украина» отодвинула строки получения 3-го самолета

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» не исключает возможности отодвигания срока поставки третьего самолета в 2009 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила член совета директоров «Визз Эйр Украина» Наталия Казмер журналистам в пятницу.

«Очень серьезно стоит вопрос о времени (поставки – УНИАН) третьего самолета: когда мы его сможем поставить на рынок. Это, естественно, зависит и от того, сколько назначений мы сможем получить - чтобы полностью заполнить расписание одного самолета, нужно как минимум 4-5 новых направлений. Если взять все направления, которые у нас есть, – мы заполняем всего 2 самолета», - сказала она.

При этом Н.Казмер отметила, что поставка самолета зависит также от переговоров с украинскими аэропортами. «Что касается внутренних рейсов, то мы планируем летать по тем же маршрутам, что и в прошлом году. Конечно, это будет зависеть от наших переговоров с аэропортами, т.е. мы хотим, чтобы наши аэропорты поняли, что мы им делаем не одолжение, а делаем бизнес», - сказала она.

В то же время Н.Казмер отметила, что отодвигание сроков поставки самолета не является проблемой.

Она сообщила, в текущем году в целом все компании группы Wizz Air получат 7 самолетов, Украина входит в этот список. «Визз Эйр Групп" получает в этом году 7 новых машин, поэтому мы в начале года знаем, какой самолет пойдет на какую базу. Но очень часто бывает, что потом в последнюю минуту что-то меняется», - отметила Н.Казмер.

«Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки в июле 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест, международные авиаперелеты начала осуществлять с начала января 2009 г. В парке компании на сегодня 2 воздушных судна Airbus A320.