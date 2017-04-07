Германия намерена выделить 50 миллионов евро на достройку волнолома в Одесском порту

Германия намерена выделить Украине около 50 млн евро на достройку волнолома в одном из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна – Одесском морском торговом порту.

Об этом сообщил федеральный министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александр Добриндт на брифинге в Киеве.

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«Мы решили углубить сотрудничество по ряду проектов, один из них - волнорез в Одесском порту. Сейчас речь идет о разработке предварительной экспертизы и далее экспертизы реализации этого проекта. Наше министерство готово финансировать экспертизы. Можем говорить о кредитовании на приблизительно 50 млн евро», - сказал он.

Как ранее сообщали в пресс-службе Администрации морских портов Украины, немецкий банк KfW высказал возможность предоставления кредита для достройки волнолома на Карантинном молу Одесского морского порта, при этом четкие сроки реализации и завершения проекта будут известны после подписания предварительного соглашения с KfW.

Ожидаемый объем капитальных вложений для завершения строительства волнолома и осуществления работ по углублению акватории порта в районе нового терминала составляет около 1,2 млрд грн, что эквивалентно 40 млн евро.