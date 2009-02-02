Польша приняла нереальный план строительства дорог к Евро-2012

План строительства дорог и автострад в Польше к Евро-2012 оказался нереальным для исполнения. Об этом пишет польская газета Gazeta Wyborcza, сообщает портал «Дело».

Еще год назад министр инфраструктуры Цезарий Грабарчик обещал, что до июня 2012 года в Польше появится более 700 км новых автострад, а длина сети экспрессных дорог увеличится на 2 100 км.

Осенью 2007 года предыдущее правительство Польши приняло программу, согласно которой до конца 2012 года будет выделено 121 млрд. злотых на строительство новых автострад, экспрессных дорог и объездных дорог возле городов. Теперешнее правительство Дональда Туска не изменило эту программу.

Баланс 2007 года был многообещающим. В первый раз государственная Генеральная дирекция национальных дорог и автострад Польши выделила 10 млрд злотых на инвестиции, а значительные строительства были закончены в срок.

В 2008 году должно было начаться строительство 642 км автострад и 946 км экспрессных дорог. Закончилось все на подписании договоров на более чем 210 км автострад и 321 км экспрессных дорог. То есть план на прошлый год исполнился только на треть.