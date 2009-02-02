Винский: начальник Ильичевского порта верно уволен

Начальник Ильичевского морского торгового порта (ИМТП) Геннадий СКВОРЦОВ уволен из-за подтверждения фактов коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ заявил сегодня журналистам.

Как напомнил И.ВИНСКИЙ, Министерство транспорта и связи провело проверку ИМТП после того, как глава Комитета Верховной Рады по борьбе с коррупцией обратился с просьбой проверить факты коррупции и незаконного отчуждения земли в порту.

«Наша комиссия подтвердила это, замечания главы комитета подтвердились, поэтому принято соответствующее решение об увольнении», - отметил министр.

Он добавил, что намерен написать обращение к Президенту, премьер-министру, в Генпрокуратуру, поскольку в ходе расследования вскрылись дополнительные факты, «которые говорят, что де-факто Украина почти что потеряла управление этим портом».

По данным И.ВИНСКОГО, фактически на территории порта осталось только 20% земли, которая принадлежит порту, все остальное передано в совместное пользование.

Министр также отметил, что из-за сложной юридической ситуации в порту порт не может привлекать инвестиционные средства, в частности кредит ЕБРР.

Напомним, в прошлый четверг Минтранссвязи уволило начальника ИМТП Г.СКВОРОЦОВА, назначив исполняющим обязанности Андрея ЕГОРОВА, прежнего начальника Херсонского морского торгового порта.

В то же время, как сообщал УНИАН, на митинге 31 января у административного здания порта, который провели несколько сотен ильичевских портовиков – участников объявленной местным профсоюзом забастовки в знак протеста против смены руководства предприятия, Ильичевский морской торговый порт пока остается под управлением экс-начальника предприятия Геннадия СКВОРЦОВА.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.