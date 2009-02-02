Кабмин дифференцирует и сократит транспортные сборы

Правительство предлагает дифференцировать и сократить транспортные сборы на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам транспортного сбора для владельцев автомобилей.

«Необходимо разработать такой законопроект, который все поставит на свои места, как это планировало правительство. Имеется в виду увеличение налога для владельцев транспортных средств, особенно дорогих и престижных машин, чтобы это не касалось среднего класса, бедных людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр уточнила, что правительство при внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента в декабре 2008 года преследовало цель увеличить транспортный сбор для владельцев дорогих машин, которые являются предметов роскоши.

«Но, к сожалению, после работы в профильных комитетах Верховной Рады депутатским корпусом с голоса по непонятным обстоятельствам понавносили в этот законопроект столько изменений и дополнений, и столько абсолютно непросчитанных предложений, что на выходе вышел закон, который ущемляет интересы малых и средних предпринимателей, среднего класса и даже наиболее бедных людей», - пояснила она.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра КУЖЕЛЬ уточнила, что транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 кубических сантиметров до 2500 кубических сантиметров планируется сократить с 75 до 20 грн. за 100 кубических сантиметров. На автомобили с объемом двигателя от 2501 кубический сантиметр до 3000 кубических сантиметров – с 75 до 50 грн. за 100 кубических сантиметров. На машины с объемом двигателя от 3001 и выше – со 120 до 80 грн. за 100 кубических сантиметров. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 кубических сантиметров, а также от 3001 кубических сантиметров и выше будет использоваться ставка по коэффициенту 0,7, а это означает, что владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки.

«Мы ожидаем, что принятие такого законопроекта позволит дополнительно получить в бюджет около 400 млн. грн.», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

При этом председатель Госкомпредпринимательства подчеркнула, что предлагаемые ставки согласованы и поддержаны Советом предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 г. года Верховная Рада приняла закон, увеличивающий налог с владельцев транспортных средств, в том числе при первой регистрации, в 5-10 раз.