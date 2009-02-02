Снегопад парализовал дороги и аэропорты Европы

Из-за обильного снегопада на юге Англии в ночь на понедельник лондонские аэропорты были вынуждены отменить или отложить десятки рейсов, сообщает РИА Новости.

Полностью закрыты аэропорты Сити в черте Лондона и Лютон к северу от британской столицы. Руководство крупнейшего столичного аэропорта Хитроу на несколько часов закрыло обе взлетно-посадочные полосы для очистки от снега. Аэропорт Гэтвик открыт, однако оттуда отменено свыше 20 рейсов и еще примерно столько же задержаны.

Прервано движение скоростного поезда "Гэтвик экспресс" между центром Лондона и аэропортом.

Руководство компании ВАА, управляющей лондонскими аэропортами, предупредило о "значительных задержках и отменах рейсов", рекомендуя пассажирам проверять свежую информацию перед отправлением в аэропорт.

В самом Лондоне, где за ночь выпало по меньшей мере 15 сантиметров снега, в понедельник полностью отменено движение автобусов, что вызвало хаос и массовые опоздания людей на работу.

Закрыты две линии метрополитена, а на других затруднено движение поездов на наземных участках.

На юго-востоке Англии объявили вынужденный выходной свыше 550 школ в графствах Кент, Саффолк, Эссекс и Линкольншир.

Британские метеослужбы предупреждают водителей о необходимости соблюдать максимальную внимательность на дорогах.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в понедельник и вторник в Лондоне и окрестностях возможны новые снегопады.

Во Франции также погода нелетная. Снежный покров, толщина которого в понедельник достигнет от трех до 10 сантиметров, затруднил движение на автодорогах страны и вынудил авиакомпании отменить до 30% рейсов, передают французские СМИ.

Французская мeтeослужба Meteo France в воскресенье предупредила, что в понедельник на департаменты в центре, на западе и севере страны обрушится снегопад, а на дорогах образуется гололед. Предупреждение вызвало беспокойство Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC), которое попросило авиакомпании сократить рейсы из парижского аэропорта Шарля де Голля на 30%, чтобы движение в районе не было парализовано.

В результате в понедельник крупнейший французский авиаперевозчик Air France сократил на 30% число рейсов на близкие и средние расстояния из аэропорта Шарля де Голля, гарантируя при этом обеспечить все дальнемагистральные рейсы.