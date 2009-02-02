Минтранс намерен добиться снижения стоимости авиатоплива

Министерство транспорта и связи Украины намерено добиться снижения стоимости авиатоплива в аэропорту “Борисполь”. Об этом заявил сегодня журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что керосин сегодня стоит дорого и в стоимости билета занимает 70%.

“Сейчас моя забота – снизить стоимость керосина в аэропорту “Борисполь”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, создана соответствующая рабочая группа во главе с заместителем министра транспорта и связи и главой Госавиаадминистрации Александром ДАВЫДОВЫМ, которая занимается данным вопросом.

И.ВИНСКИЙ также отметил, что в минувшую пятницу он провел переговоры с министром топлива и энергетики, который “включается в этот процесс”.

“Любой ценой нужно снизить стоимость керосина в аэропорту “Борисполь” и таким образом удешевить услуги и сделать более конкурентоспособными наши авиакомпании”, - отметил И.ВИНСКИЙ.

В то же время он подчеркнул, что главным образом удешевлению стоимости авиаперевозок будет способствовать создание конкурентной среды.

При этом министр прогнозирует, что в 2009 году в Украине будут действовать три бюджетные авиакомпании, включая уже действующую “Визз Эйр Украина”.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева, является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и является многопрофильным предприятием, объединяющим работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы 42 иностранных и 12 украинских авиакомпаний, которые соединяют Киев с 12 городами Украины и 84 городами дальнего зарубежья. По итогам 2007 года на долю «Борисполя» приходится 61% объемов авиаперевозок Украины.