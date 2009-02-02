Кужель заменит сбор с авто налогом на бензин

Председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра Кужель заявляет, что в 2010 году транспортный сбор с автовладельцев будет замещен налогом при покупке автомобильного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Кужель сообщила сегодня во время совещания в Кабинете министров по вопросам транспортного сбора.

«Мы договорились с Министерством финансов, что мы до июля подготовим законопроект о переходе на налогообложение при покупке бензина, чтобы действительно был справедливый налог, чтобы его платил тот, кто ездит», - сказала А.Кужель.

Председатель Госкомпредпринимательства рассчитывает, что соответствующий законопроект будет поддержан Верховной Радой, и с 2010 года налог на покупку автомобильного топлива заменит транспортный сбор.

В свою очередь министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает целесообразным введение налога на прицепы и полуприцепы. «Поскольку использование прицепов и полуприцепов является самой серьезной причиной разрушения наших дорог. Нагрузка на ось должна определять, сколько ты должен платить», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 г. Верховная Рада приняла закон, увеличивающий налог с владельцев транспортных средств, в том числе при первой регистрации, в 5-10 раз.

Вместе с тем правительство предложило дифференцировать и сократить транспортные сборы на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.

Как отметила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 2 февраля, правительство при внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента в декабре 2008 года преследовало цель увеличить транспортный сбор для владельцев дорогих машин, которые являются предметов роскоши.

«Но, к сожалению, после работы в профильных комитетах Верховной Рады депутатским корпусом с голоса по непонятным обстоятельствам понавносили в этот законопроект столько изменений и дополнений, и столько абсолютно непросчитанных предложений, что на выходе вышел закон, который ущемляет интересы малых и средних предпринимателей, среднего класса и даже наиболее бедных людей», - пояснила она.

Таким образом правительство планирует транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 кубических сантиметров до 2500 кубических сантиметров сократить с 75 до 20 грн. за 100 кубических сантиметров. На автомобили с объемом двигателя от 2501 кубический сантиметр до 3000 кубических сантиметров – с 75 до 50 грн. за 100 кубических сантиметров. На машины с объемом двигателя от 3001 и выше – со 120 до 80 грн. за 100 кубических сантиметров. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 кубических сантиметров, а также от 3001 кубических сантиметров и выше будет использоваться ставка по коэффициенту 0,7, что означает, что владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки.