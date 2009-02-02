Винский не получал требований от автоперевозчиков

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ пока не получал требований от украинских автомобильных перевозчиков, которые намерены 4 февраля пикетировать Министерство транспорта и связи с требованием отставки министра и его заместителя, главы Госавтотрансадминистрации Леонида СЕРГИЕНКО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВИНСКИЙ сообщил сегодня журналистам.

«Пока что я не получал никаких требований. Будет факт пикета – мы сейчас работаем, чтобы его не произошло, там политический подтекст, – но если будет пикет, то моя функция, как чиновника, - встретиться, принять требования, разобраться с ними, дать ответы: это корректно, это некорректно, это законно, это незаконно, и действовать в соответствии с этими требованиями», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как напомнил он, автоперевозчики обращались с требованиями год назад, часть из которых была выполнена, часть нет, «поскольку некоторые из них были такими, которые нельзя было реализовать».

«Я открыт для диалога, причем, понимая, что там есть политический подтекст. Требования незаконные не будем выполнять, по каким-то моментам будем вести диалог, но я обязательно расширю круг людей, которые будут принимать участие в этом диалоге, потому что те, кто должен придти, представляют очень тонкий слой автомобилистов, я буду вести его со всеми автомобилистами», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, украинские автомобильные перевозчики 4 февраля т.г. намерены провести под стенами Министерства транспорта и связи акцию протеста с требованием от правительства Украины отстранить от должности министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, а также его заместителя, председателя Государственной администрации автомобильного транспорта (Госавтотрансадминистрации) Леонида СЕРГИЕНКО.

«Отрасль зашла в глухой угол: отсутствует законодательная база, нет перспектив, создана вертикаль коррупции в министерстве. В первую очередь, это касается глав автотрансинспекций, во вторую – проведения конкурсов», – сообщил глава Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА. При этом он сообщил, что победа в конкурсе на получение международного автобусного маршрута стоит 35-40 тыс. долларов. Также В.РЕВА отметил, что создание в 2008 году Госавтотрансадминистрации при Минтрансе не предусмотрено действующим законодательством, кроме того, в Госбюджете не предусмотрено ее финансирование в 2009 году. По словам В.РЕВЫ, министерство планирует финансировать эту администрацию за счет автоперевозчиков, что является недопустимым. Он отметил, что рабочий орган по проведению конкурсов на перевозки пассажиров сформирован вопреки требованиям законодательства, в состав конкурсного комитета Госавтотрансадминистрации не включены представители профессиональных общественных организаций.