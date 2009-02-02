Реализация проекта ”единый билет” начнется в феврале

Министерство транспорта и связи планирует начать реализацию проекта продаж единого билета на все виды транспорта в феврале текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сегодня после пресс-конференции по случаю празднования 15-летия УГППС «Укрпочта».

Напомним, ранее планировалось в тестовом режиме запустить эту систему продаж в конце декабря 2008 г.

«Мы планируем в феврале, очень сложный технический проект. Но мы хотим уже сделать так, чтобы было капитально. Почта готова – это самое главное, но технически, вы понимаете, что каждое рабочее место - это компьютер, специально обученный человек, программа. 15 тысяч надо таких людей, компьютеров и так далее, за день это не сделаешь. Если я это сделаю - это будет делом моей жизни, скажу вам откровенно, это прорыв в системе пассажирских перевозок страны», - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, в этом году планируется открыть 5-6 тысяч пунктов продаж таких единых билетов в отделениях «Укрпочты». «Я думаю, что в этом году мы где-то 5-6 тысяч сделаем», - отметил И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Минтранссвязи до конца декабря 2008 г. намеревалось начать внедрение в Украине системы единого билета на все виды транспорта. По словам И.ВИНСКОГО, система будет запускаться в несколько этапов. В частности, данная система позволит заказывать сквозные электронные билеты на все виды транспорта с одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это за один билет, который можно будет приобрести в одном месте.

Планировалось, что до конца декабря в единой системе появится возможность приобрести единый билет на автомобильный и авиатранспорт, а в начале 2009 года – и на железнодорожный.

На втором этапе внедрения системы единого электронного билета планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения “Укрпочты”, но и через Интернет.

К середине 2009 года данная система будет практически отработана, а на 80-90% она заработает к концу 2009 года. В перспективе же планируется организовать продажу таких билетов и на зарубежные рынки.

Справка УНИАН. Реализация проекта автоматизированной системы "Единый электронный билет" происходит в два этапа: на первом – открытие экспериментальных пунктов продажи билетов и налаживание работы системы, бронирование и продажа билетов на автомобильные и авиаперевозки; на втором – бронирование и продажа железнодорожных билетов.

Разработкой и внедрением данной системы занимается ГП "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом министерства 30 июля 2008 года.