АМК закрыл дело в отношении КГГА

Антимонопольный комитет Украины закрыл производство в отношении Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» относительно обоснованности повышения тарифов в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем открытом заседании АМК.

Производство по делу закрыто на основании ст. 46 закона о защите экономической конкуренции, поскольку КГГА выполнила рекомендации Антимонопольного комитета и своим распоряжением №90 от 28 января 2009 г., вступившим в силу 30 января, снизила тарифы на проезд в общественном транспорте в столице – до 1,5 грн. в наземном транспорте и до 1,7 грн. – в метро.

Указанное дело было возбуждено АМК 11 декабря 2008 года.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза.

Антимонопольный комитет признал такое повышение необоснованным.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое прошло при участии киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января 2009 года стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

Тогда мэр сказал, что соответствующее решение должна принять сессия Киевсовета 22 января. Однако этот вопрос даже не был внесен в повестку дня сессии. Как сообщил заместитель Киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, вопрос уменьшения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте депутаты Киевсовета планируют рассмотреть в феврале, когда будет утверждаться бюджет столицы на 2009 год.

В связи с этим АМК 23 января назначил новое заседание на 2 февраля, на котором предусмотрено принять окончательное решение по делу приведения киевской городской властью тарифов на проезд в общественном транспорте столицы “к экономически обоснованному уровню”.

30 января киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что подписал распоряжение КГГА о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте.