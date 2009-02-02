УЗ закупит новые электрички и рельсовые автобусы

«Укрзализныця» в 2009 году приобретет для пригородных перевозок 4 новейших электропоезда постоянного и переменного тока и 2 дизель-поезда. Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, также парк пополнится пятью рельсовыми автобусами.

Вагоны новых пригородных поездов имеют по 3 тамбура для ускорения посадки и высадки пассажиров. В каждом вагоне установлены системы кондиционирования и электрообогрева, размещены туалеты, значительно улучшены динамические свойства и плавность хода.

Новые поезда потребляют на 20% меньше электроэнергии за счет массы электропоезда. Также они оборудованы специальными тормозами.

В прошлом году в рамках «Комплексной программы обновления железнодорожного подвижного состава Украины на 2008-2020 годы» были приобретены 7 электропоездов постоянного тока, 2 электропоезда переменного тока и 7 рельсовых автобусов на сумму 403 млн. 108 тыс. грн.

В то же время, по информации министра транспорта и связи И.Винского, в связи с хронической убыточностью пригородных перевозок тарифы на них будут повышаться.