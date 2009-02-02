В 2008г. УЗ перевыполнила план подготовки к Евро

«Укрзализныця» приостановила работы по подготовке к Евро-2012 из-за погодных условий

С начала года работы по подготовке железнодорожной инфраструктуры к чемпионату Евро-2012 не проводятся из-за несоответствия погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в соответствии с действующими нормативными документами путево-ремонтные работы с использованием путевой техники, а также работы по электрическим испытаниям проводятся при температуре не ниже +5 °С.

По словам первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая Луханина временное прекращение работ не повлияет негативно на подготовку к Евро-2012, поскольку план работ, запланированный на 2008 год, перевыполнен.