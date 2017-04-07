Hyundai и Kia отзовут около 1,5 миллиона авто из-за дефекта двигателя

Hyundai Motor Co и Kia Motors Corp объявили в пятницу, что планируют отозвать около 1,5 миллиона автомобилей в США и Южной Корее из-за проблем с двигателями. Это станет очередным серьезным ударом для компаний, которые уже столкнулись с трудностями из-за спада продаж на ключевых рынках.

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Отзыв может стоить каждой из компаний сотни миллионов долларов и вновь поднимает вопрос обеспечения надлежащего качества в то время, когда Hyundai и Kia приходится бороться с резким спадом продаж в Китае и вялым спросом в США и Южной Корее, пишет Рейтер.

Автопроизводители собираются отозвать 1,3 миллиона автомобилей для устранения возможного дефекта двигателя, говорится в совместном заявлении двух компаний. План, который еще должен получить одобрение американских властей, распространяется на модели Hyundai Sonata и Santa Fe, в также модели Kia Optima, Sorento и Sportage.

Также планируется отозвать 171.348 автомобилей в Южной Корее из-за аналогичной неисправности, которая может привести к остановке двигателей семейства Theta 2, выпущенных до августа 2013 года.

Под отзыв в Южной Корее попали модели Hyundai Sonata и Grandeur c бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,4 литра, а также Kia K5, K7 и Sportage, оборудованные этими же моторами, сообщило министерство транспорта Южной Кореи.

Эта отзывная кампания может негативно сказаться на финансовых результатах автопроизводителей, поскольку обойдется каждому из них примерно в 250 миллиардов вон ($220,19 миллиона), сказал аналитик HI Investment & Securities Ko Taй-бонг.

Компании отказались комментировать стоимость отзыва.