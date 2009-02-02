ОГА и местные власти не должны повышать стоимость проезда

Антимонопольный комитет Украины обратился с официальным письмом к председателям областных государственных администраций, а также местных органов самоуправления, которым рекомендует воздержаться от необоснованного повышения тарифов на транспорте, поскольку сегодняшняя экономическая ситуация не дает оснований для их пересмотра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе открытого заседания АМК заявил исполняющий обязанности главы Комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом он отметил, что данная рекомендация касается как городских, так и междугородних пассажирских перевозок.

Кроме того, отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, АМК рекомендовал местным органам власти, в случае наличия на то экономических обоснований, рассмотреть вопрос о снижении этих тарифов.

АМК также предупредил своих адресатов о необходимости формирования исключительно экономически обоснованных тарифов.