НАБУ подало иск о признании недействительным договора по дноуглублению в морпортах на 700 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора Администрации морских портов Украины по проведению дноуглубительных работ в портах на сумму 712 млн грн.

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Как сообщили в пресс-службе НАБУ, основанием для подачи искового заявления стало нарушение требований закона Украины о госзакупках и других норм действующего законодательства.

«Сейчас судом возбуждено производство по делу… Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года», – отмечается в сообщении.

В частности, следствие установило, что в конце 2015-го – начале 2016 года госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) провело соответствующие конкурсные торги по закупке работ и услуг, по результатам которых выбрало победителя тендера с нарушениями законодательства, о чем свидетельствует операционный аудит, проведенный Государственной аудиторской службой.

«Вопреки рекомендациям государственных аудиторов, предоставленных до момента заключения договора, должностные лица ГП «АМПУ» все равно подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов. В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах (предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)», - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), осуществляющие процессуальное руководство в данном уголовном производстве, в марте этого года начали рассматривать хозяйственное дело о взыскании с АМПУ задолженности по оспариваемому НАБУ договору о предоставлении услуг.

Как сообщал УНИАН, в марте 2016 года Государственная финансовая инспекция Украины в ходе ревизии деятельности госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) выявила финансовые нарушения на сумму около 613 млн грн и операции, которые негативно повлияли на деятельность предприятия, на сумму почти 2 млрд грн.

По словам руководства Госфининспекции, в частности, мониторинг по двум проводимым АМПУ процедурам закупки на 787 млн грн по услугам технического обслуживания акватории и подходных каналов Бердянского, Мариупольского и других морских портов Украины путем дноуглубления ожидаемой стоимостью 780 млн грн и услуг по ремонту буксира на сумму 7,1 млн грн выявил процедурные нарушения на сумму почти 15 млн грн. По мнению Госфининспекции, это связано с тем, что процедуры закупки не были отменены в связи с отклонением предложений участников конкурсных торгов, которые не соответствовали требованиям конкурсной документации.