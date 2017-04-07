Мининфраструктуры планирует на 15 лет обнулить ставку НДС на производство электромобилей

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено на 15 лет обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на производство транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

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Как сообщил УНИАН советник министра инфраструктуры Украины Александр Озеран, соответствующие изменения содержатся в разработанном министерством законопроекте «О стимулировании развития рынка электрического транспорта в Украине», который планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады на следующей неделе. При этом министерство рассчитывает на его принятие народными депутатами этим летом.

В документе, в частности, предполагается освободить ввоз электромобилей в Украину от уплаты НДС на 5 лет, от уплаты регистрационного сбора в Пенсионный фонд при первой регистрации авто - на этот же срок, а также от уплаты акциза на импорт и продажу электромобилей на этот же период.

«Минус НДС, минус акциз и Пенсионный фонд, и получается минус 21,6% от стоимости электромобиля.... То же самое мы планируем сделать на зарядных станциях на 5 лет. Затем, на 10 лет мы планируем снять импортный НДС, акциз на комплектующие к электрокарам и зарядным станциям для того, чтобы дать сигнал инвесторам для захода на рынок Украины по сборке электрокаров», - сообщил Озеран.

Он также добавил, что затем в планах министерства на 15 лет обнулить ставку НДС на производство электрического транспорта, в частности, электромобилей, электробусов, электрогрузовиков, электромотоциклов.

«Мы планируем на 15 лет ввести нулевую ставку НДС на производство готовой продукции, это электрокары, электробусы, электрогрузовики, электромотоциклы и электровелосипеды, и ввести нулевые ставки на производство комплектующих к зарядным станциям и электрокарам. Логика следующая: мы за 5 лет разогреваем рынок и строятся заводы, еще 5 лет окупаются вложенные инвестиции, и еще 5 лет происходит локализация комплектующих», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным Мининфраструктуры, по состоянию на 1 января этого года в Украине было продано 2600 электромобилей, что составляет около 4% от всех продаж авто в стране.

Благодаря реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране, Министерство инфраструктуры рассчитывает к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15% с нынешних 4%.

Одна из крупнейших корейских торговых корпораций Posco Daewoo выразила заинтересованность в создании в Украине производства электромобилей.