Проезд в киевском метро может подорожать на 50%

В течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун.

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"Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок", - отметил Пеклун, отвечая на вопрос о планах повысить стоимость проезда.

По его словам, это необходимо из-за того, что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата. "Предприятие не может себе позволить работать в убыток", - добавил Пеклун.

"Есть несколько методик расчета тарифа. Основная – инвестиционная составляющая. Мы закладываем туда развитие метрополитена – строительство новых станций, покупку подвижного состава. Если так, то тариф теоретически может быть, как в Европе. Но, думаю, повышение может быть в пределах 50%".