Убытки «Укрзализныци» выросли

Убытки Государственной администрации железнодорожного транспорта от перевозок пассажиров в дальнем сообщении составили почти 2,8 млрд. грн., что на 31% больше, чем в 2007 году. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в 2008 году «Укрзализныця» в дальнем сообщении перевезла 134,3 млн. лиц, из них около 10,7 млн. пассажиров льготных категорий.

В целом железным дорогам Украины за перевозку льготных категорий граждан в 2008 году компенсировано только 41,3% необходимой суммы, или около 154,5 млн. грн.

В частности, согласно сообщению, местные органы власти задолжали железным дорогам 114,5 млн. грн., задолженность Министерства образования и науки Украины составляет 79 млн. грн.

Наихудшая ситуация наблюдается по перевозке детей в возрасте от 6 до 14 лет. В частности, железными дорогами в 2007 г. в дальнем сообщении осуществлены перевозки детей (на сумму 26,1 млн. грн.), в то время как компенсация за них не получена вообще, расходов в Государственном бюджете на компенсацию расходов железным дорогам за эти перевозки не предусмотрено.

В сообщении «Укрзализныци» отмечается, что для оптимизации перевозочного процесса, уменьшения эксплуатационных расходов на пассажирские перевозки ведомство вынуждено изменять график курсирования некоторых поездов и отменять наименее популярные и наиболее убыточные пригородные поезда.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 25 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

В соответствии с Законом Украины "О железнодорожном транспорте", убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет Государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение. Однако на сегодня ситуация с их финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.