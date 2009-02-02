Закон о концессиях позволит создавать консорциумы

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог», принятый 15 января т.г. Верховной Радой и подписанный Президентом 28 января, позволит строить автомобильные дороги путем создания консорциума, в состав которого войдут европейские и украинские компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Как отмечается в сообщении, консорциум строит и эксплуатирует автодороги на протяжении 20-25 лет, после чего они переходят в собственность государства. При строительстве автобанов сразу закладывается европейская система стандартов безопасности.

Также новый законопроект позволит значительно расширить и улучшить автодорожную сеть Украины. Благодаря его принятию, будет возможно привлечь дополнительные средства на строительство дорог.

Как отмечают в министерстве, документ был разработан с учетом предложений международных инвесторов, концессионеров и ведущих юридических компаний, которые были предоставлены в рамках рабочей группы по законодательному урегулированию вопросов, связанных с деятельностью инвесторов в Украине.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог».

Верховная Рада приняла данный закон 15 января т.г.

Законом предусмотрено создание более благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в сфере строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог на условиях концессии с привлечением средств частных инвесторов.