Винский направил Тимошенко письмо

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ направил письмо премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно злоупотреблений со стороны бывшего начальника государственного предприятия «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП) Геннадия СКВОРЦОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

Напомним, на прошлой неделе Министерство транспорта и связи уволило начальника ИМТП Г.СКВОРОЦОВА, назначив исполняющим обязанности Андрея ЕГОРОВА, бывшего начальника Херсонского морского торгового порта.

Как сообщил сегодня И.ВИНСКИЙ, Г.СКВОРЦОВ уволен из-за подтверждения фактов коррупции.

И.ВИНСКИЙ напомнил, что Министерство транспорта и связи провело проверку ИМТП после того, как председатель Комитета Верховной Рады по борьбе с коррупцией обратился с просьбой проверить факты коррупции и незаконного отчуждения земли в порту.

«Наша комиссия подтвердила это, замечания председателя комитета подтвердились, поэтому принято соответствующее решение об увольнении», – отметил министр.

При этом он добавил, что намерен написать обращение к Президенту, премьер-министру, а также в Генпрокуратуру, поскольку в ходе расследования стали известны дополнительные факты, «которые говорят, что де-факто Украина почти потеряла управление этим портом».

По данным И.ВИНСКОГО, фактически на территории порта осталось только 20% земли, которая принадлежит порту, все остальное передано в совместное пользование.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.