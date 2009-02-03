Смена лидеров на мировом рынке автомобилестроения

Глобальный кризис резко изменил десятку сильнейших в мировом автомобилестроении - на первую строчку по итогам 2008 г вырвалась японская Toyota. При этом американский Ford сместился с третьего на пятое место, а Chrysler "вылетел" с 9-й на 11-ю позицию. Такие цифры публикует сегодня ведущая в Японии экономическая газета Nikkei, которая самостоятельно подсчитала количество продаж машин на планете, передает Прайм-ТАСС.

Второе место в рейтинге, по ее данным, теперь занимает балансирующий на грани коллапса американский гигант General Motors - до этого он с 1931 г неизменно занимал первую строчку в десятке лидеров.

Третьим стал германский Volkswagen: несмотря на кризис, в прошлом году он установил абсолютный рекорд по объему продаж автомобилей в основном за счет крепких позиций в Китае, Бразилии, на Ближнем и Среднем Востоке. В результате германская корпорация поднялась с четвертой строчки, которую занимала по итогам 2007 г. Теперь туда продвинулся с пятой позиции франко-японский Renault-Nissan.

Шестое место удержала южнокорейская Hyundai, которая в прошлом году продала автомобилей на 5 проц больше, чем за предыдущие двенадцать месяцев. На седьмом - по-прежнему японская Honda. За ней следуют французский Peugeot-Citroen и поднявшиеся каждый на одну ступень японский Suzuki и итальянский FIAT.