Из-за нехватки грузовых вагонов бизнес потерял не менее $5 миллионов - Омелян

Введение в марте одним из филиалов акционерной госкомпании "Укрзализныця" временного ограничения на осуществление грузовых ж/д перевозок из-за отсутствия электровозов нанесло ущерб участникам рынка железнодорожных перевозок в размере не менее 5 миллионов долларов, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

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"Относительно ситуации в марте этого года, то дважды была объявлена конвенция по Одесской железной дороге, то есть грузоперевозки были прекращены по причине отсутствия электровозов. Бизнесу были нанесены убытки минимум на 5 миллионов долларов, если не больше", - сообщил Омелян в эфире "Эспрессо.TV".

Он также отметил, что рост грузовых ж/д перевозок в январе-феврале текущего года объясняется лишь "небольшим количеством заявок от грузоотправителей на осуществление перевозок и тем фактом, что зерно 2016 года не было вывезено из элеваторов и перевозилось в январе-феврале".

"В первую очередь, в этом виновато руководство "Укрзализныци", которое не организовало производство, ремонт, а также не обеспечило надлежащую организацию перевозок", - подчеркнул министр.

Стоит отметить, что грузоперевозчики неоднократно жаловались на систематическую нехватку вагонов "Укрзализныци", что может привести к срыву сроков внешних контрактов и ставит под угрозу выполнение государственных экспортных программ в целом.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что с приходом Войцеха Балчуна на должность главы правления "Укрзализныци" в период с мая 2016 по январь 2017 года ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 миллиардов гривень. Так, министр отметил провал реформы компании, остановку процесса корпоратизации, проигрыш в судах ряда дел, повлекших списание со счетов компании "миллиардных сумм", а также потерю части транзита и недостаточное выполнение программы капитальных инвестиций.

Ранее пресс-служба Американской торговой палаты обнародовала результаты проведенного опроса о результатах работы "Укрзализныци" в 2016 году среди своих более 600 компаний-членов, более половины из которых отметили ухудшение ситуации в сфере грузовых ж/д перевозок в прошлом году и неэффективность работы компании в борьбе с коррупцией.