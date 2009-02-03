Автоперевозчики искажают ситуацию в отрасли

Министерство транспорта и связи Украины призывает перевозчиков и общественность не поддаваться провокациям со стороны Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков и ее Президента Виталия РЕВЫ.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы министерства относительно объявления ВААП акции протеста, текстом которого располагает УНИАН.

Как считают в министерстве, все требования ВААП искривляют настоящую ситуацию вокруг реформирования отрасли автомобильного транспорта и Порядка проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.

В министерстве заявляют, что требования ВААП «чисто политические и направленные на отстаивание личных интересов и возвращения к «ручному» механизму влияния на отбор перевозчика».

Как поясняют в министерстве, сейчас средства, которые платят перевозчики за получение разрешения, направляются на поддержку ГП «СМАП», то есть, в обход государственного бюджета. После передачи функции распределения разрешений от «СМАП» Минтранссвязи, средства за проведение конкурса будут поступать в бюджет.

Как отмечается в сообщении, понятие «спецфонд», за счет которого будет финансироваться контролирующий орган, - Госавтотрансадминистрация, – это часть общего фонда государственного бюджета, который регулируется Минфином, а не отдельный фонд. «Поэтому обвинение В.РЕВЫ в том, вроде бы «Минтранссвязи планирует финансировать Госавтотрансадминистрацию за счет автоперевозчиков» - чистый абсурд», - отмечается в сообщении.

В министерстве также сообщают, что новый Порядок проведения конкурса на перевозку пассажиров на автобусном маршруте общего пользования определяет четкие принципы конкурсного отбора и позволяет максимально нивелировать человеческий фактор при проведении конкурса. Конкурсная комиссия 50 на 50 состоит из государственных и негосударственных органов, при этом в нее не допускаются лица, которые представляют интересы отдельных перевозчиков.

Как сообщал УНИАН, украинские автомобильные перевозчики 4 февраля т.г. намерены провести под стенами Министерства транспорта и связи акцию протеста с требованием от правительства Украины отстранить от должности министра транспорта и связи Иосифа ВИНСКОГО, а также его заместителя, председателя Государственной администрации автомобильного транспорта (Госавтотрансадминистрации) Леонида СЕРГИЕНКО.

«Отрасль зашла в глухой угол: отсутствует законодательная база, нет перспектив, создана вертикаль коррупции в министерстве. В первую очередь это касается глав автотрансинспекций, во вторую – проведения конкурсов», – отметил на прошлой неделе на пресс-конференции глава Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА. Он сообщил, что победа в конкурсе на получение международного автобусного маршрута стоит 35-40 тыс. долларов.

Также В.РЕВА отметил, что создание в 2008 году Госавтотрансадминистрации при Минтрансе не предусмотрено действующим законодательством, а в госбюджете не предусмотрено ее финансирование в 2009 году.

По словам В.РЕВЫ, Министерство планирует финансировать эту администрацию за счет автоперевозчиков, что является недопустимым. Он отметил, что рабочий орган по проведению конкурсов на перевозки пассажиров сформирован вопреки требованиям законодательства, при этом в состав конкурсного комитета Госавтотрансадминистрации не включены представители профессиональных общественных организаций.

«Все это говорит об отсутствии стратегии развития пассажирских перевозок в Украине, о ненадлежащем выполнении работниками Минтранссвязи своих функциональных обязанностей и о процветании коррупции», – подчеркнул В.РЕВА.

Также он сообщил, что руководитель Госавтотрансадминистрации и его первый заместитель не имеют специального образования, необходимых знаний и опыта для управления автотранспортной отраслью.