ЛЖД на 15% повысила стоимость пригородных перевозок

Львовская железная дорога на 15% повысила стоимость пригородных пассажирских перевозок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской железной дороги.

Согласно сообщению, с 1 февраля повышение тарифов на 15% согласовали Ивано-Франковская и Черновицкая облгосадминистрации. 13 января аналогичное повышение произошло по Львовской, Тернопольской и Ривненской дирекциям железнодорожных перевозок.

Очередное повышение тарифов вызвано убыточностью пассажирских перевозок.

По данным ЛЖД, доходы от пригородных пассажирских перевозок на Львовской магистрали покрывают расходы только на 12%. Убытки от перевозки пассажиров в 2008 году составили 342,5 млн. грн. В частности, убытки по Львовской области составляют по итогам прошлого года 103,8 млн. грн., по Тернопольской — 62 млн. грн., по Ровенской — 54,8 млн. грн., по Волынской — 24,6 млн. грн., по Ивано-Франковской — 54,8 млн. грн., по Черновицкой — 12 млн. грн., по Закарпатской — 30,5 млн. грн.

По итогам 2008 года железнодорожники получили из местных бюджетов 20 млн. 160,4 тыс. грн. компенсаций за перевозку пассажиров льготных категорий, что составляет 99,5% от запланированного.

Критической является ситуация с перевозкой студентов и учеников профессионально-технических учебных заведений, которые пользуются правом льготного проезда, а компенсировать недополученные средства должно Министерство образования и науки Украины. На 2008 год в Госбюджете на эти цели было заложено 5 млн. 900 тыс. грн., в то же время львовские железнодорожники на предоставление услуг по перевозке указанным категориям пассажиров расходовали 18 437 тыс. грн., сумма непокрытия составила 12 537 тыс. грн. На 2009 году запланировано вернуть магистрали на покрытие этих расходов только 6 010 тыс. грн., следовательно на ЛЖД отмечают, что железнодорожники и в дальнейшем будут перевозить студентов себе в убыток.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины поручило начальникам железных дорог Украины в 2009 г. обеспечить ежемесячную индексацию тарифов на пригородные перевозки на уровне 3% роста. Решение принято на совещании в министерстве по вопросам тарифной политики «Укрзализныци» в январе 2009 года. Решено также заключить контракты между железными дорогами и областными администрациями относительно полной компенсации убытков от перевозок в пригородном сообщении за счет местных бюджетов. Согласно решению, начальники железных дорог будут нести персональную ответственность за выполнение поручения по индексации тарифов и заключения контрактов между железными дорогами и областными администрациями относительно полной компенсации, а также за поквартальный отчет по этому вопросу.