Во Львовском облавтодоре проводят следственные действия – глава ОГА

Во Львовском облавтодоре проводятся следственные действия.

Об этом на брифинге сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, передает местное издание «Справжня варта».

Он отметил, что все средства, которые выделяются в области на ремонт дорог, должны быть использованы рационально.

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На Львовщине в этом году планируют вдвое увеличить ремонты дорог.

По информации издания, Львовская область ожидает 935 млн грн "таможенных платежей".

Как сообщал УНИАН, 16 марта Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" уволила директора Львовского облавтодора Андрея Слипецкого за неэффективную работу.