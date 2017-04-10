"Укрзализныця" увеличила до 20 количество дополнительных поездов к Пасхе

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом к пасхальным праздникам, помимо ранее назначенных 15 дополнительных поездов, назначила еще пять поездов.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что всего на пиковые даты с 13 по 18 апреля компания назначила 20 дополнительных поездов в популярных направлениях и увеличила периодичность курсирования шести графиковых поездов.

В частности, компания назначила поезд №243/244 по маршруту Киев – Львов, который будет отправляться из Киева и Львова 15 и 17 апреля в 07:10 и в 09:42 и прибывать на станции назначения в 16:52 и в 19:12 соответственно; поезд №271/272 Киев – Хмельницкий, который отправится из столицы 17 апреля в 6:30 и прибудет в Хмельницкий в 11:58.

В указанный период по Украине также будут курсировать следующие дополнительные поезда: №277/278 Киев – Хмельницкий, который отправится в рейс из Киева и Хмельницкого 15 апреля в 05:50 и в 13:50 и прибудет на станции назначения в 10:58 и в 20:28 соответственно.

Дополнительный поезд № 796/795 Киев - Сумы отправится из Киева и Сум 15, 17, 29 апреля в 05:40 и в 11:15 и прибудет на станции назначения в 10:30 и в 15:58 соответственно.

Кроме того, на Пасху "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" №707/708 Киев – Перемышль, на данном маршруте будет задействован состав производства южнокорейской компании Hyundai Rotem. В частности, данный поезд будет отправляться из Киева 12, 13, 14, 17 и 18 апреля в 12:24 и прибывать в Перемышль в 19:03 (по местному времени). В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же дни в 20:20 (по местному времени) и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 5:23.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеупомянутые поезда уже открыта на сайте "Укрзализныци" booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах, кроме продажи билетов на скоростной поезд категории "Интерсити+", которая будет открыта в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила к Пасхе 15 дополнительных поездов из Киева в Харьков, Львов, Ковель, Днепр, Ивано-Франковск, Рахов, Ужгород, Черновцы, Херсон, а также из Львова и Харькова в Ужгород, из Днепра в Ивано-Франковск, из Одессы в Харьков, из Жмеринки в Ужгород, из Николаева в Киев.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила к майским праздникам 6 дополнительных поездов, связывающих столицу со Львовом, Ковелем и Николаевом, Харьков с Одессой и Ужгородом, а также Днепр с Ивано-Франковском.