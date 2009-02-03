Тимошенко обещает финансирование ХГАППу и «Авианту»

Правительство Украины планирует принять меры для увеличения уставных фондов Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП)и завода «Авиант» для того, чтобы предприятия могли рассчитаться с долгами и восстановить производство самолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня в ходе совещания по ситуации на Харьковском авиационном заводе и в отрасли в целом.

Премьер подчеркнула, что увеличение уставных фондов планируется провести на сумму, которая бы позволила рассчитаться с неэффективными кредитами, взятыми в прошлые годы.

Ю.Тимошенко поручила Министерству промышленной политики, Министерству финансов, а также Главному контрольно-ревизионному управлению в течение недели проанализировать ситуацию и подготовить необходимые документы по увеличению фондов.

«Не такое задание стоит, что необходимо погасить все кредиты, погасить необходимо неэффективные кредиты, где большие проценты и т.д.», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер отметила, что увеличение фондов можно провести за счет увеличения дефицита бюджета. «Первая попытка – мы на какие-то десятки процента увеличим дефицит бюджета в стабилизационный фонд… и изменениями в бюджет выделим эти деньги для увеличения уставных капиталов двух авиастроительных заводов. И через плановое финансирование дефицита бюджета наполним их уставные капиталы», - сказала Ю.Тимошенко.

При этом она подчеркнула, что правительство ведет переговоры с шестью странами, в которых наблюдается финансовая стабильность, для обеспечения финансирования дефицита бюджета. «В банках сегодня финансировать плановые дефициты невозможно вследствие мирового кризиса, поэтому мы ведем дискуссию со странами», - отметила она. «Из 6 стран, с которыми мы ведем дискуссию, две согласились на такой шаг. И Украина сможет профинансировать плановый дефицит бюджета», - сказала Ю.Тимошенко.

Премьер высказала надежду, что Верховная Рада поддержит такие изменения бюджета как первоочередные.

«Не проголосует, то тогда мы с вами сделаем второй шаг… Через Бюджетный комитет, где большинство всегда поддерживает позитивные позиции правительства, сделаем соответствующие изменения в стабилизационном фонде в пользу двух авиационных заводов и наполним их уставные капиталы», - сказала премьер, поручив Минфину подготовить предложения для реализации такого варианта.

Ю.Тимошенко также поручила членам правительства и руководителям авиазаводов определить объем новых кредитов, которые позволят осуществить достройку строящихся самолетов.

В свою очередь руководитель Харьковского авиазавода Анатолий МЯЛИЦА сообщил, что предприятию необходимо погасить долги в размере 1,6 млрд. грн., возникшие в прошлые годы, после чего будет возможность в текущем году закончить строительство 6-ти самолетов.

Слушая доклад А.Мялицы о ситуации на предприятии, Ю.Тимошенко сделала вывод, что с 2002 по 2007 год «предприятие просто разворовали. Она была возмущена озвученным фактом о том, что прежнему руководству ХАЗ удалось один и тот же самолет продать двум странам, и получить деньги от двух покупателей.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что авиастроение необходимо признать третьей приоритетной отраслью экономики после строительства и АПК, которые требуют немедленного и активного развития.

В связи с этим она поручила своим подчиненным в течение двух недель отработать концепцию международного сотрудничества в области авиастроения.

Премьер также поручила определить 2-3 банка, кроме «Укрэксимбанка», для привлечения краткосрочных кредитов, которые могли бы позволить завершить достройку самолетов в 2009 году.