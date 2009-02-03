5 февраля автовладельцы проведут акцию протеста

Украинский Совет автовладельцев (УСА) 5 февраля проведет всеукраинскую акцию протеста против увеличения ставки транспортного сбора.

Об этом организаторы акции сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Члены УСА напомнили, что 25 декабря 2008 года Верховная Рада Украины резко подняла ставки налога с владельцев транспортных средств, однако платить астрономические суммы теперь придется не только владельцам престижных автомобилей, а в первую очередь людям со средним уровнем дохода. Это люди, которые ездят на старых “Тойотах”, “Ниссанах”, “Вольво”, автомобилях американского производства, которые традиционно имеют большой объем двигателя, владельцы “Волг” и УАЗов.

По словам организаторов акции протеста, такое решение парламента еще больше осложнило жизни автомобилистам, которые уже и так страдают от сложной и коррумпированной системы регистрации автомобилей, беззакония со стороны инспекторов ГАИ, ужасного состояния дорог. “Более 50 автомобильных клубов, которые объединяют владельцев авто различных моделей, пришли к выводу, что дальше это давление терпеть нельзя и нужно защищать свои права”, – сказал член клуба Offroad Master Виктор Кремизович. Он сообщил, что на общем собрании граждан - представителей этих автоклубов было решено провести 5 февраля всеукраинскую акцию протеста против повышения ставки налога с владельцев транспортных средств, а также против увеличения ставки транспортного сбора.

Участники акции также будут требовать ввести мораторий на введение любых видов автоналогов до введения новой системы налогообложения, разработать новую формулу налогообложения владельцев автотранспорта с привязкой к потребленному горючему, законодательно закрепить прозрачный механизм использования транспортных налогов исключительно на строительство и ремонт дорог, отменить систему временных регистрационных талонов, которая противоречит Конституции.

Кроме этого, организаторы акции предлагают создать рабочую группу для решения проблемных вопросов, которая будет состоять из представителей органов власти и автовладельцев. По их мнению, следует предоставить полномочия этой комиссии разработать новую формулу налогообложения с учетом интересов украинских автовладельцев, а также пересмотреть целесообразность и законность целого ряда новшеств МВД и ГАИ, которые были приняты в последнее время.

Участники акции подчеркнули, что они не сотрудничают с ни одной политической силой, а являются обычными гражданами, которые хотят защитить свои права. В.КРЕМИЗОВИЧ сказал, что на акцию протеста “выедет” большое количество автолюбителей из населенных пунктов разных регионов Украины. По его словам, поскольку акция фактически стала национальной, то ее символом был избран Государственный флаг Украины.

Как сообщалось, 2 февраля Кабинет министров предложил дифференцировать и сократить транспортные сборы на автомобили с объемом двигателя от 2,2 до 3 литров.

«Необходимо разработать такой законопроект, который все поставит на свои места, как это планировало правительство. Речь идет об увеличении налога для владельцев транспортных средств особо дорогих и престижных машин, чтобы это не касалось среднего класса, бедных людей», - заявила премьер-министр Юлия Тимошенко.

Премьер-министр уточнила, что правительство при внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение парламента в декабре 2008 году преследовало цель увеличить транспортный сбор для владельцев дорогих машин, которые являются предметом роскоши.

«Но, к сожалению, после работы в профильных комитетах Верховной Рады депутатским корпусом с голоса при непонятных обстоятельствах понавносили в этот законопроект столько изменений и дополнений, и столько абсолютно непросчитанных предложений, что на выходе вышел закон, который ущемляет интересы малых и средних предпринимателей, среднего класса и даже самых бедных людей», - объяснила она.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству Александра Кужель уточнила, что транспортный сбор на автомобили с объемом двигателя от 2201 куб. см до 2500 куб. см планируется сократить с 75 до 20 грн. за 100 кубических сантиметров. На автомобили с объемом двигателя от 2501 куб. см до 3000 куб. см – с 75 до 50 грн. за 100 кубических сантиметров. На машины с объемом двигателя от 3001 и выше – с 120 до 80 грн. за 100 кубических сантиметров. При этом для автомобилей старше 8 лет в категориях объема двигателя от 2500 до 3000 куб. см, а также от 3001 куб. см и выше будет использоваться ставка по коэффициенту 0,7, а это значит, что владельцы таких машин будут платить 70% от размера установленной ставки.

В конце 2008 г. Верховная Рада приняла закон, который увеличивает налог с владельцев транспортных средств, в частности при первой регистрации, в 5-10 раз.