ЕС выделит Украине 1,3 млн. евро на подготовку ж/д специалистов

В Украине началась работа общего европейского проекта «Магистр: «Интероперабельность/Безопасность/Сертификация» в отрасли международного железнодорожного транспорта в Украине и Центральной Азии» (MISCTIF) по программе TEMPUS.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

Согласно сообщению, стоимость проекта составляет 1 млн. 300 тыс. евро, финансирование будет осуществляться полностью за средства Европейского Союза.

Сегодня, 3 февраля, в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта им. В.Лазаряна состоялся первый консорциум, посвященный началу работы над проектом.

Консорциум – первый международный образовательный проект, цель которого – поддержать специалистов отрасли железнодорожного транспорта, в первую очередь из стран, которые вошли в консорциум: Украины, Казахстана, Киргизстана, Латвии, Польши и Франции.

Согласно сообщению, по своей сути проект MISCTIF – это подготовка будущих специалистов железнодорожной отрасли. Участники этого проекта – ведущие университеты и национальные железные дороги шести стран-участниц консорциума. На первом этапе проекта планируется подготовить 10 преподавателей на базе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта и 8 железнодорожников, которые впоследствии тоже будут учить студентов. Этот этап должен завершиться до конца 2010 года. На втором этапе, который продлится до конца 2011 года, планируется подготовить 60 украинских студентов.

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Михаил Костюк, приветствуя участников мероприятия, отметил, что «Укрзализныця» особенно акцентирует внимание на интеграции и формировании общего процесса перевозки между странами и железнодорожными администрациями с разными формами управления и способами технического регулирования. «Именно поэтому огромное внимание мы уделяем подготовке и обучению специалистов», – отметил он.

Участие в заседании приняли представители Министерства транспорта и связи Украины, Министерства образования и науки Украины, послы Франции и Польши в Украине, «Укрзализныци», Приднепровской железной дороги, Днепропетровской областной администрации, а также научные работники.

В целом собрались свыше 60 делегатов, из которых 30 – из-за границы. На протяжении трех дней участники консорциума будут делиться опытом относительно образовательной базы на железных дорогах своих стран для того, чтобы правильно определить возможные пути входа Украины в европейскую систему подготовки железнодорожников.