Почта и связь для украинских предприятий подорожали на 25%

Тарифы на услуги почты и связи для украинских предприятий, учреждений и организаций в январе-марте 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,7%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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По данным ведомства, за отчетный период больше всего выросли тарифы на почтовые услуги для предприятий – на 66,6%.

Тарифы на услуги мобильной связи в первом квартале увеличились на 22,2%.

При этом тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи в январе-марте выросли на 15,7%, а на услуги международной телефонной связи – на 7,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года тарифы на услуги междугородней телефонии не изменились.

Справка УНИАН. По данным Госстата, тарифы на услуги почты и связи для предприятий в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 7,1%. В частности, тарифы на услуги почтовой связи увеличились на 5,9%, на услуги местной фиксированной связи – на 6,4%, мобильной связи – на 8,9%, а на услуги междугородной и международной телефонной связи – на 1,1%.