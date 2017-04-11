Премьер сказал, когда Кабмин оценит работу иностранных менеджеров в госкомпаниях

Кабинет министров Украины даст оценку деятельности поляка Войцеха Балчуна на посту главы правления акционерной госкомпании "Укрзализныця" после проведения аудита компании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год.

Читайте такжеКонтракт с главой "Укрзализныци" Балчуном истекает 5 июня – Омелян

"Мы не должны оценивать по 10-балльной шкале, мы должны получить отчет, по крайней мере, от Балчуна, за работу "Укрзализныци" с конкретными цифрами и фактами. После аудита самой компании мы должны дать оценку менеджменту компании", - сказал Гройсман.

Кроме того, комментируя деятельность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака, глава правительства отметил, что Новак возглавляет госагентство всего несколько месяцев и оценку его работе целесообразно дать по истечении 12 месяцев его пребывания на посту.

"Новак работает 4-5 месяцев, пока что сложно давать оценку его работе, думаю, что он должен поработать как минимум год для того, чтобы мы могли дать оценку. Но, хочу сказать, что приоритет правительства - это модернизация и реконструкция украинских дорог, в том числе развитие наших транспортных возможностей. Нам очень много нужно сегодня работать для восстановления наших транзитных возможностей по "Укрзализныце", дорогам и портам", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, с конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. Так, он заявил, что с приходом Войцеха Балчуна на должность главы правления "Укрзализныци" в период с мая 2016 по январь 2017 года ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 миллиардов гривень. В ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности – чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 миллиона гривень.