Премьер сказал, когда Кабмин оценит работу иностранных менеджеров в госкомпаниях

13:38, 11 апреля 2017
Транспорт/Связь
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Гройсман подчеркнул, что  приоритет правительства - это модернизация и реконструкция украинских дорог, в том числе развитие наших транспортных возможностей.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины даст оценку деятельности поляка Войцеха Балчуна на посту главы правления акционерной госкомпании "Укрзализныця" после проведения аудита компании. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год.

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"Мы не должны оценивать по 10-балльной шкале, мы должны получить отчет, по крайней мере, от Балчуна, за работу "Укрзализныци" с конкретными цифрами и фактами. После аудита самой компании мы должны дать оценку менеджменту компании", - сказал Гройсман.

Кроме того, комментируя деятельность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака, глава правительства отметил, что Новак возглавляет госагентство всего несколько месяцев и оценку его работе целесообразно дать по истечении 12 месяцев его пребывания на посту.

"Новак работает 4-5 месяцев, пока что сложно давать оценку его работе, думаю, что он должен поработать как минимум год для того, чтобы мы могли дать оценку. Но, хочу сказать, что приоритет правительства - это модернизация и реконструкция украинских дорог, в том числе развитие наших транспортных возможностей. Нам очень много нужно сегодня работать для восстановления наших транзитных возможностей по "Укрзализныце", дорогам и портам", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, с конца 2016 года министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно обвинял Балчуна в непрофессионализме и медленном реформировании компании. Так, он заявил, что с приходом Войцеха Балчуна на должность главы правления "Укрзализныци" в период с мая 2016 по январь 2017 года ущерб экономике Украины от неудовлетворительной работы компании составил до 50 миллиардов гривень. В ходе заседания Кабинета министров 25 января между Омеляном и премьер-министром Гройсманом произошла дискуссия относительно проблемных вопросов в реформировании "Укрзализныци" и ее руководителя Балчуна.

Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о подчинении компании "Укрзализныця" непосредственно правительству, что позволит исключить ситуацию превращения компании в заложницу личных отношений и амбиций чиновников разных рангов.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

2015 год "Укрзализныця" завершила с убытком 16 миллиардов гривень, обусловленным преимущественно курсовыми колебаниями гривни относительно основных валют. В 2016 году компания вышла на показатели прибыльности – чистая прибыль "Укрзализныци" составила 303 миллиона гривень.

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Теги: #Укрзализныця#Новак#Гройсман#Балчун