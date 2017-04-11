Украинский самолет АН-2-100 установил мировой рекорд (видео)

11 апреля легкий транспортный самолет Ан-2-100 государственного предприятия "Антонов" установил мировой рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на странице в Facebook.

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Он поднял 3 202 кг и взлетел на высоту 2 700 метров. "Есть рекорд! 3 тыс. 202 кг на высоту 2 тыс. 700 м! Ан-2-100", - говорится в сообщении.

Ан-2-100 - современная модификация знаменитого легкого биплана Ан-2.

Как сообщал УНИАН, 31 марта новый украинский Ан-132D впервые поднялся в воздух, это 1-й самолет в линейке "Антонова" без российских комплектующих.