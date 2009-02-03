УЗ планирует вернуть сегмент мелкооптового груза

«Укрзализныця» планирует в 2009 г. увеличить объемы грузоперевозок за счет улучшения работы и внедрения новых услуг

Днепропетровск. 3 февраля. УНИАН. «Укрзализныця» планирует в 2009 году увеличить объемы грузовых перевозок за счет улучшения свое работы и внедрения новых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам генеральный директор УЗ Михаил Костюк.

По его словам, эксперты «Укрзализныци» проанализировали работу ведомства с каждым клиентом, который, в свое время, перешел на другие виды транспорта. «Мы пришли к промежуточному выводу, что большую часть предприятий, отвернувшихся от железной дороги, можно вернуть назад. Чем? Своей оперативностью, своевременностью предоставления транспортной услуги, обеспечением сохранности груза и улучшением самой транспортной магистрали», - отметил М.Костюк.

Гендиректор "Укрзализныци" подчеркнул, что железнодорожники намерены внедрить новые услуги.

По словам М.Костюка, речь идет о сегменте мелкооптового груза. «Сегодня с этим сегментом перевозок работают другие компании. Мы будем делать ставку на возобновление этого вида услуг - так называемых багажных отделений на вокзалах», - подчеркнул М.Костюк.

Также, по его словам, продолжается работа над возвращением традиционной клиентуры, УЗ начала реализацию проектов по строительству и благоустройству железнодорожной инфраструктуры, ведущей к производству.

Как пример М.Костюк навел Житомирскую область, где много щебневых карьеров. При долевом участии клиентов, УЗ строит там подъездные пути. «Даже во время кризиса не останавливается работа», подчеркнул гендиректор.

По словам М.Костюка, завтра начинается работа в районе одесских портов с целью улучшить пропускную способность направлений железной дороги к портам.

Также для увеличения скорости доставки грузов УЗ планирует ввести в эксплуатацию новый вид подвижного состава, в том числе легко контейнерных перевозок. Для этого будут задействованы новые типы платформ, с улучшенными скоростными характеристиками.

М.Костюк также подчеркнул, что "Укрзализныця" намерена наладить полный учет объемов железнодорожных перевозок льготной категории пассажиров. По его словам, сейчас по этой категории учет ведется на 50% .

Гендиректор ведомства отметил, что такой учет необходим для эффективного использования дотаций для льготных перевозок. «Когда мы выйдем на полный анализ этой проблемы, то предоставим правительству свои предложения», сказал М.КОСТЮК.

Напомним, по данным Госкомстата, железные дороги Украины в 2008 г. снизили перевозку грузов, по сравнению с 2007 г., на 3% - до 498,8 млн. тонн, грузооборот снижен на 2,1% - до 256 млрд. 867,7 млн. тонн. Спад перевозок произошел за счет сокращения перевозок в 4-м квартале 2008 г. в связи с финансово-экономическим кризисом. По данным Минтранссвязи, в октябре железнодорожные грузоперевозки снизились на 16% против аналогичного периода 2007 г., в ноябре - на 32% против ноября 2007 г. и в декабре - на 33% против декабря 2007 г.