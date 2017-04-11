Из Великобритании в Китай отправился первый грузовой поезд (фото)

Первый грузовой поезд из Великобритании отправился 10 апреля в Китай, начав маршрут расстоянием в 12 тысяч километров.

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Этот поезд, как надеются в Лондоне, может стать первым из многих экспортных поездов на Дальний Восток в то время, когда Великобритания готовится покидать ЕС. Поезд везет детские товары, лекарства и спиртное, сообщает «Радио Свобода».

Путешествие по древнему Шелковому пути займет три недели – примерно половина времени, чтобы добраться до того же места морем.

В январе в Великобританию прибыл первый товарный поезд из Китая, также наполнен товарами розничной торговли.

Поезд ярко-красного цвета является частью инициативы президента Китая Си Цзиньпина под названием «Один пояс, одна дорога». Лондон является 15-м европейским городом, который имеет прямое железнодорожное сообщение с Китаем.

Маршрут поезда из Лондона пролегает через Ла-Манш до Франции, затем Бельгии, Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана, чтобы добраться до конечного пункта в Китае.

32 контейнеры поезда снимут и поставят в другие вагоны на белорусской границе, поскольку в странах бывшего Советского Союза колея шире.