”Мировой рынок может вместить 300 АНов”

В перспективе предприятия украинской авиапромышленности могут реализовать на мировом рынке не менее 300 самолетов Ан-148, Ан-140 и Ан-74.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе совещания, посвященного ситуации на Харьковском авиационном заводе, министр промышленной политики Украины Владимир Новицкий.

По его словам, у концерна «Антонов» очень неплохие перспективы по разработке и поставкам авиационной техники на мировые рынки. «В первую очередь, это рынок Российской Федерации, Ирана, стран Арабского мира, Юго-Восточной Азии. Оценка этих рынков позволяет нам говорить о возможных поставках в будущем не менее 300 самолетов типов Ан-148, Ан-140 и Ан-74 различных модификаций», – сказал министр.

Вместе с тем, по его словам, за прошлый год на двух авиастроительных заводах Украины было собрано только 5 самолетов. “В прошлом году нам удалось возобновить производство самолетов в Украине – на киевском заводе “Авиант” было построено четыре самолета Ан-32, а на Харьковском авиапредприятии – один Ан-74ТК300 по заказу Ливии”, – уточнил В.Новицкий.

Министр убежден, что для эффективной работы украинского авиапрома необходимо строить не менее 10 самолетов в год. «Зная, что срок строительства одного самолета – около полутора лет, необходимо, чтобы процесс производства самолетов был непрерывным», – добавил он.