Бывший руководитель ХГАПП дважды продал один самолет

В свою очередь, гендиректор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Анатолий Мялица сообщил, что кредитная задолженность предприятия перед 10 украинскими и 2 иностранными банками составляет 1 млрд. 150 млн. грн. «Эти кредиты брались, начиная с 2003 года. Они не позволяют предприятию работать, пополнять оборотные средства, брать кредиты», – отметил А.Мялица.

По его словам, «бывший руководитель ХГАПП не выдержал проверку властью и деньгами, которые попали в его распоряжение». «В результате сейчас идет следствие, и я думаю, что суд даст должную оценку деятельности бывшего гендиректора авиапредприятия, – отметил А.Мялица и добавил: – Предыдущий директор завода умудрился продать один и тот же самолет и в Ливию, и «Укртранслизингу». Поэтому мы предлагаем отдать этот самолет Ливии, чтобы имидж Украины не пострадал, а «Укртранслизингу» мы самолет построим».

Говоря о перспективах предприятия в 2009 году, А.Мялица отметил, что ХГАПП планирует «за счет задела незавершенного производства по итогам этого года реализовать на 986 млн. грн. товарной продукции».

«Таким образом, в течение года мы отдадим бюджету порядка 400 млн. грн., то есть фактически ту сумму, которую мы рассчитываем получить по кредиту банка. При условии финансирования мы достроим в этом году 6 самолетов. Нам удалось договориться с нашими заказчиками из Ливии, Египта, Лаоса, и я могу говорить о том, что после выполнения наших обязательств по текущим контрактам мы сможем заключить с ними новые договора, которые позволят нам в течение трех лет рассчитаться с долгами», – сказал гендиректор авиапредприятия.

Он также отметил, что после оздоровления экономической ситуации ХГАПП сможет войти в состав авиационного концерна "Антонов".

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины планирует принять меры для увеличения уставных фондов Харьковского авиационного завода и завода «Авиант», чтобы предприятия могли рассчитаться с долгами и восстановить производство самолетов. Об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила сегодня в ходе совещания относительно ситуации на ХГАПП и в отрасли в целом.

Премьер подчеркнула, что увеличение уставных фондов планируется провести на сумму, которая бы позволила рассчитаться с неэффективными кредитами, взятыми в прошлые годы.